20-ая выставка "Отдых-2017" открылась в Минске

5 Апреля 2017 21:16

Лето уже совсем близко. А значит, настало время выбирать место для отпуска. Сегодня в Минске для этого были все условия - здесь открылась юбилейная - 20-ая - выставка "Отдых-2017". На любой вкус и кошелек гостям предлагают и бизнес-туры, и круизные предложения, и новые туристические маршруты. Причем, тур можно забронировать прямо на месте. Кстати, презентуют здесь и новые белорусские маршруты. А с учетом открытых на 5 дней границ для иностранцев спрос на туры по Синеокой значительно вырос. Какой отдых выбирают белорусы - узнала Юлия Гризунт.

Сотни людей собрались сегодня в БелЭКСПО, чтобы заранее забронировать номера в отелях по всему миру. А десятки туроператоров из-за рубежа знакомятся с белорусскими коллегами, чтобы на родине предложить путешествие в нашу страну. Известно, что познакомиться с аутентичной Беларусью и с огнями столицы приезжают все больше иностранцев. С введением безвизового режима у нас побывали жители 61-ой страны, а это более 8 тысяч гостей.

Марко Секки, помощник Президента автономного региона Сардиния (Италия): "Безвизовый режим - это замечательная возможность для развития отношений между Беларусью и другими странами. Например, зарубежные турфирмы, которые приехали на выставку, как раз воспользовались новой возможностью. Но хотелось бы, чтобы безвизовых дней стало больше, у вас и правда есть на что посмотреть".

К слову, белорусы тоже часто выбирают для отдыха именно свою страну, а что касается выездного туризма, традиционно, самые популярные направления - Болгария, Турция, Греция, Египет и Россия. В этом году туроператоры отмечают ажиотаж на билеты в Испанию. По ценам выбор не меньше, чем по маршрутам - слетать на море, например в Болгарию, можно от 500 рублей на человека. В Испанию - от 700. Ну а в более близкие страны можно найти туры за 200-300 белорусский рублей.

Юлия Кирпичонок, начальник отдела розничных продаж туристической компании: "Бронирование у нас стартовало еще с первого ноября. Поэтому уже очень много брони, особенно на испанские направления, болгарские, кипрские".

На туристической выставке нашлось место и стендам непривычным - представители СМИ сегодня не только освещали мероприятие, но и заключали новые соглашения. Новый проект презентовал спутниковый телеканал главного медиахолдинга страны.

Александр Мартыненко, директор телеканала "Беларусь 24" Белтелерадиокомпании: "В этом году в рамках выставки телеканал "Беларусь 24" вместе с крупнейшими туроператорами предлагает для туристов вкладыши - где бы вы ни находились, в любой точке мира, вы можете показать вкладыш на ресепшене и администрация в течение суток его подключит. И у вас будет возможность быть в курсе событий, которые происходят в вашей стране. Акция под названием "Возьми Беларусь с собой".

А можно даже вернуться в прошлое. И пока машину времени не изобрели, турфирмы предлагают необычный детский отдых - школьники сдают все гаджеты, как только садятся в туристический автобус, во время маршрута по Беларуси живут в палатках и готовят еду на костре. Другие готовы провести экскурсию по производствам свечей, мыла или стекла - разрешат побыть и в роли мастера. Всего на выставке представлено около 150 экспонентов из 15 стран.

Александр Шамко, Министр спорта и туризма Беларуси: "Сегодняшняя ярмарка предназначена для того, чтобы стать хорошим деловым форумом, площадкой для развития и частного бизнеса, и государственных предприятий, которые ведут в этой сфере. Туризм - это, прежде всего, экономика".

В подтверждение прямо здесь, в БелЭКСПО, заключаются договоры между компаниями. Такие соглашения, возможно, позволят некоторым белорусам осуществить свою экзотическую мечту, причем, это касается как отдыха, так и обучения за рубежом.

Выставка продлится до 8 апреля, 6 и 7 сюда можно попасть до 19:00, в последний день - до 16:00. Презентации новых маршрутов распределены ровно на четыре дня. Поэтому подобрать для себя самое подходящее путешествие здесь сможет каждый.