Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>2017-ый объявлен в Беларуси Годом науки
Общество
RSS
2017-ый объявлен в Беларуси Годом науки
Скачать Поделиться

23 Декабря 2016 21:20

2017-ый объявлен в Беларуси Годом науки

Соответствующий указ подписал сегодня  Александр Лукашенко.

Правительству, местным властям и руководству Национальной академии наук Глава государства поручил разработать  план мероприятий, которые будут направлены  на создание условий для сохранения и развития научного потенциала. А также  формирования имиджа Беларуси  как страны с высоким уровнем   интеллектуального и человеческого капитала. Особое внимание - инновациям, международному научно-техническому сотрудничеству и, конечно,  взаимодействию науки с социальной сферой и экономикой.

О важности перехода науки - от теории к практике - и необходимости  работы вместе с бизнесом и производственниками говорил на Всебелорусском народном собрании  Глава государства.

Среди заметных проектов Академии наук в последние годы: разработка лекарств  нового поколения,  в том числе и противоопухолевых препаратов.  Кроме того, занимаются и инновациями в сельском хозяйстве: от стимуляторов роста животных и растений  до новых сортов сельхозкультур. Сейчас наши ученые также работают  над созданием  нового спутника дистанционного зондирования земли и даже  над проектом белорусского электромобиля. Завершаются и последние шаги к созданию БелБиограда.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

"Это крупный,  современный, перспективный, научно-технологический парк, который будет объединять разработки в области биотехнологий, нанотехнологий, медицинских технологий, аграрных технологий. Выражают  желание многие инвесторы прийти в наш парк. Проводил переговоры, в том числе с китайскими партнерами, с российскими партнерами. Мы должны сейчас в ближайшее время сформировать ряд проектов под БелБиоград".

Сегодня Академия наук Беларуси - это больше сотни институтов и исследовательских центров различного профиля. Интеллектуальный гигант сотрудничает с  девятью десятками академий наук мира. В разработках наших  научных институтов заинтересованы  международные заказчики: например, Китай, Саудовская Аравия, США.

 

 

Другие новости

Внимание! Тонкий лед! Увага! Тонкі лёд! 23.12.2016 15:25 / Общество Внимание! Тонкий лед!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =