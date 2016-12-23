2017-ый объявлен в Беларуси Годом науки

23 Декабря 2016 21:20

Соответствующий указ подписал сегодня Александр Лукашенко.

Правительству, местным властям и руководству Национальной академии наук Глава государства поручил разработать план мероприятий, которые будут направлены на создание условий для сохранения и развития научного потенциала. А также формирования имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала. Особое внимание - инновациям, международному научно-техническому сотрудничеству и, конечно, взаимодействию науки с социальной сферой и экономикой.

О важности перехода науки - от теории к практике - и необходимости работы вместе с бизнесом и производственниками говорил на Всебелорусском народном собрании Глава государства.

Среди заметных проектов Академии наук в последние годы: разработка лекарств нового поколения, в том числе и противоопухолевых препаратов. Кроме того, занимаются и инновациями в сельском хозяйстве: от стимуляторов роста животных и растений до новых сортов сельхозкультур. Сейчас наши ученые также работают над созданием нового спутника дистанционного зондирования земли и даже над проектом белорусского электромобиля. Завершаются и последние шаги к созданию БелБиограда.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

"Это крупный, современный, перспективный, научно-технологический парк, который будет объединять разработки в области биотехнологий, нанотехнологий, медицинских технологий, аграрных технологий. Выражают желание многие инвесторы прийти в наш парк. Проводил переговоры, в том числе с китайскими партнерами, с российскими партнерами. Мы должны сейчас в ближайшее время сформировать ряд проектов под БелБиоград".

Сегодня Академия наук Беларуси - это больше сотни институтов и исследовательских центров различного профиля. Интеллектуальный гигант сотрудничает с девятью десятками академий наук мира. В разработках наших научных институтов заинтересованы международные заказчики: например, Китай, Саудовская Аравия, США.