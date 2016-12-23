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23 Декабря 2016 15:03

2017-й объявлен Годом науки

Соответствующий указ сегодня подписал Президент Александр Лукашенко. Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала. Правительству поручено с участием Национальной академии наук, облисполкомов и Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2017-м Года науки.