Госпогранкомитет Беларуси получит 1,5 миллиона евро на строительство миграционных центров

27 Января 2017 19:07

Госпогранкомитет Беларуси получит около полутора миллионов евро на участие в проекте по строительству миграционных центров, который будет финансировать ЕС. Об этом заявил глава комитета Анатолий Лаппо в Сморгони, где открылся новый учебный центр Института погранслужбы. Кроме того, посол ЕС в Беларуси Андреа Викторин и председатель погранведомства сообщили о финише другого важного проекта международной техпомощи АМ-БЕЛ. Законодательные, инфраструктурные и операционные новшества позволили нашей стране выйти на новый уровень управления границами - как элемента геополитического, экономического и культурного взаимодействия со странами соседями.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси: "Мы построим здание и место для содержания задержанных нарушителей госграницы. Тех, кто идет через госграницу. Естественно, будут ограждены страны А, страны В, страны С. С человеком нужно провести определенные мероприятия: чего он пришел, с какой целью нарушил границу. Будут представлены все ему бытовые условия, где он может помыться, умыться, покушать. Потом, после выяснения целей и обстоятельств его задержания, он будет привлечен к административной ответственности, если он ответственен, и будет решаться его дальнейшая судьба. Мы просто создаем условия для нормального содержания задержанных".