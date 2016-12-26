Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>18 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима
Общество
RSS
18 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима
Скачать Поделиться

27 Декабря 2016 15:10

18 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима

18 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима по совокупности. Такой приговор вынесен насильнику, который 20 лет совершал преступления сексуального характера. Пострадавших в Беларуси - 35 человек. Судебное заседание было закрытым, никто из потерпевших на оглашение приговора не пришел. Как правило, он действовал вдоль железной дороги и автострад, иногда после надругательств забирал у жертв драгоценности и деньги. За аналогичные преступления он был судим в Польше и России, однако именно в Российской Федерации был признан невменяемым и проходил лечение в психиатрическом стационаре. Белорусы установили его вменяемость.

 

Другие новости

Встречаем Новый год вместе! 27.12.2016 10:30 / Общество Встречаем Новый год вместе!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =