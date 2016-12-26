27 Декабря 2016 15:10

18 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима по совокупности. Такой приговор вынесен насильнику, который 20 лет совершал преступления сексуального характера. Пострадавших в Беларуси - 35 человек. Судебное заседание было закрытым, никто из потерпевших на оглашение приговора не пришел. Как правило, он действовал вдоль железной дороги и автострад, иногда после надругательств забирал у жертв драгоценности и деньги. За аналогичные преступления он был судим в Польше и России, однако именно в Российской Федерации был признан невменяемым и проходил лечение в психиатрическом стационаре. Белорусы установили его вменяемость.