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17 объектов на берегу Минского моря приведут в порядок до 2020 года
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7 Апреля 2017 15:15

17 объектов на берегу Минского моря приведут в порядок до 2020 года

Об этом сегодня сообщил журналистам главный архитектор центрально региона Вадим Николаенко. Как правило, это госимущество, которое не используется - загородные лагеря отдыха, пансионаты, санатории и даже рестораны. Отметим, еще в прошлом году власти приняли концепцию по развитию территории вокруг Минского моря.

В целом же по Минской области насчитывается около 300 таких объектов госимущества, которые неэффективно используются. В этом году каждый планируют начать восстанавливать.

  

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