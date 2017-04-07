Общество
7 Апреля 2017 15:15
17 объектов на берегу Минского моря приведут в порядок до 2020 года
Об этом сегодня сообщил журналистам главный архитектор центрально региона Вадим Николаенко. Как правило, это госимущество, которое не используется - загородные лагеря отдыха, пансионаты, санатории и даже рестораны. Отметим, еще в прошлом году власти приняли концепцию по развитию территории вокруг Минского моря.
В целом же по Минской области насчитывается около 300 таких объектов госимущества, которые неэффективно используются. В этом году каждый планируют начать восстанавливать.
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