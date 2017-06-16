Общество
16 Июня 2017 15:29
17 июня на "Линии Сталина" - танковый биатлон
Огневые рубежи, полоса препятствий и звук моторов. Завтра на "Линии Сталина" - танковый биатлон. Впервые такие соревнования здесь прошли в прошлом году в октябре. И теперь организаторы обещают расширить формат биатлона, предлагают и больше интерактивных площадок. Непосредственно соревнования состоят из нескольких этапов. В этом году поборются 4 экипажа 120-й механизированной бригады. А соответствующую атмосферу создаст яркая пиротехника.
Другие новости
16.06.2017 15:35 / Общество Прогноз погоды на 17 июня
16.06.2017 15:34 / Общество Система здравоохранения Минска до 2020 года полностью перейдет на электронный формат
16.06.2017 15:30 / Общество В выходные и в начале следующей недели будет тепло
16.06.2017 15:23 / Общество В это воскресенье медработники отметят свой профессиональный праздник
16.06.2017 09:10 / Общество В Минске назвали имена лучших врачей года
16.06.2017 08:04 / Общество Финал игры "Зарничка" собрал в Борисове 70 октябрят со всей Беларуси
16.06.2017 07:18 / Общество В Минске прошли тренировки визитной карточки военных подразделений
16.06.2017 07:16 / Общество Завтра решить проблемные вопросы помогут прямые телефонные линии
16.06.2017 07:14 / Общество Выездные приемы граждан пройдут в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях
15.06.2017 21:35 / Общество Интерактивная выставка в парке Победы и художественная галерея на ограждении парка Челюскинцев
15.06.2017 21:30 / Общество В Беларуси будущих руководителей готовят со школьной скамьи
15.06.2017 21:28 / Общество Прием граждан прошел в Климовичском районе
15.06.2017 19:16 / Общество В Борисове состоялся финал республиканской спортивно-патриотической игры "Зарничка"
15.06.2017 18:51 / Общество Финал конкурса "Минский мастер" объединил работников торговли
15.06.2017 18:47 / Общество По причине превышения скорости в Минской области с начала года произошло более 200 аварий
15.06.2017 18:45 / Общество Первый тоннель третьей линии метро соединил будущие станции "Вокзальную" и "Юбилейную"
15.06.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 16 июня
15.06.2017 15:23 / Общество В парке имени Максима Горького отметят Международный день йоги
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия