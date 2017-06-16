17 июня на "Линии Сталина" - танковый биатлон

16 Июня 2017 15:29

Огневые рубежи, полоса препятствий и звук моторов. Завтра на "Линии Сталина" - танковый биатлон. Впервые такие соревнования здесь прошли в прошлом году в октябре. И теперь организаторы обещают расширить формат биатлона, предлагают и больше интерактивных площадок. Непосредственно соревнования состоят из нескольких этапов. В этом году поборются 4 экипажа 120-й механизированной бригады. А соответствующую атмосферу создаст яркая пиротехника.