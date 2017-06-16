Главная>>Общество>>17 июня на "Линии Сталина" - танковый биатлон
Общество
RSS
17 июня на "Линии Сталина" - танковый биатлон
Скачать Поделиться

16 Июня 2017 15:29

17 июня на "Линии Сталина" - танковый биатлон

Огневые рубежи, полоса препятствий и звук моторов. Завтра на "Линии Сталина" - танковый биатлон. Впервые такие соревнования здесь прошли в прошлом году в октябре. И теперь организаторы обещают расширить формат биатлона, предлагают и больше интерактивных площадок. Непосредственно соревнования состоят из нескольких этапов. В этом году поборются 4 экипажа 120-й механизированной бригады. А соответствующую атмосферу создаст яркая пиротехника.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 17 июня Прагноз надвор'я на 1 чэрвеня7 16.06.2017 15:35 / Общество Прогноз погоды на 17 июня
Прогноз погоды на 16 июня Прагноз надвор'я на 16 чэрвеня 15.06.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 16 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =