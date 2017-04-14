14-й полк правительственной связи пройдет комплексную проверку

17 Апреля 2017 15:03

Сегодня об этом сообщил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси. В соответствии с поручением Главы государства, начата проверка боеготовности воинской части - подразделение предназначено для обеспечения гарантированной защищенной связью руководства страны в военное время. По словам Станислава Зася, планируется провести весь комплекс мероприятий. Специалистам полка предстоит выдвинуться в назначенные районы, развернуть полевые узлы и организовать четкую правительственную связь. Кроме проверки на практике боеготовности, необходимо также определиться с перспективами развития подразделения.

Как добавил Станислав Зась, проверка боеготовности 14-го полка правительственной связи займет несколько дней на этой неделе. Задача будет выполняться совместно с войсками связи Вооруженных Сил, которые также в военный период обеспечивают связью руководство страны.