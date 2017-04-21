14-й отдельный полк правительственной связи проходит проверку

21 Апреля 2017 20:40

По распоряжению Главы государства проверку проходит 14-й отдельный полк правительственной связи. Это одно из самых закрытых и важных подразделений в системе национальной безопасности. Оно обеспечивает бесперебойной телефонией высшее руководство страны в военное время. Многое подразделению во время комплексной проверки пришлось выполнить впервые. Какие испытания приготовила государственная комиссия и как с ними справились военнослужащие - репортаж

14-й отдельный полк правительственной связи имеет богатую историю. Подразделение было основано в далеком 1943 году, поэтому прошло дорогами войны, закалялось на фронтах Великой Отечественной, а первые страницы биографии писали настоящие герои. На современном этапе ни одни крупномасштабные учения не проводятся без участия этой воинской части. Вот и сейчас пришло время доказать свою боеспособность.

О начале комплексной проверки Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась сообщил еще в понедельник. Были намечены две основные цели - проэкзаменовать боеспособность подразделения и определить перспективы развития воинской части.

Комиссия во главе с госсекретарем прибыла в распоряжение части утром в среду. Подразделение уже было приведено в полную боевую готовность. Таким образом стартовала активная фаза практической части проверки.

В районы, выбранные для учений, выдвинулись 4 колонны техники. В общей сложности было задействовано 70 процентов подразделений полка. По замыслу, предстояло обеспечить правительственной связью три запасных пункта управления, которые расположены в трех разных областях Беларуси. Их разделяли несколько сотен километров.

Как говорят сами связисты, их не должно быть ни видно, ни слышно. Поэтому вопросам маскировки, охраны и безопасности уделяется пристальное внимание. В это же время связь для высших должностных лиц должна быть бесперебойной, надежной и закрытой.

Сложности заключались в другом. Впервые комплексные учения позволили отработать вопросы взаимодействия с силовыми структурами - Министерством обороны, МВД и МЧС. Помимо традиционной, для таких учений телефонии была обкатана закрытая видеоконференцсвязь.

Естественно, условия диктуют геополитическая обстановка и развитие современных вооруженных конфликтов. После выполнения поставленных задач подразделения полка правительственной связи вернулись в расположение. Проведенные маневры помогают трезво оценить обстановку, наметить пути и обозначить перспективы развития.

Наработанные ранее предложения по оптимизации структуры, численности и задач апробировали на практике. И сейчас они будут внедряться в жизнь для повышения оперативности, качества и адаптированности к самым непредсказуемым условиям.