116 новых лекарственных препаратов зарегистрировано в Беларуси за последний год

21 Марта 2017 19:03

А это значит, что больше половины средств в наших аптеках – отечественные. Самые перспективные медикаменты, а также медтехника и передовые методики лечения, были представлены сегодня на открытии 24-й Международной медицинской выставки в Минске. Форум собрал 200 ведущих производителей из 7 стран. Главным партнером в этом году выступила Индия.

Международный медицинский форум в столице продлится до 24 марта.