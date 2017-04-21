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10-тысячного туриста встретили сегодня в Гродно
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21 Апреля 2017 19:11

10-тысячного туриста встретили сегодня в Гродно

Новый рекорд в безвизовом Гродно: сегодня в областном центре встретили 10-тысячного туриста. Им стала жительница Вильнюса. Она приехала с группой на экскурсию. Ей вручили подарок и пригласили почаще приезжать в Гродно. Как призналась туристка, в последний раз в Беларуси она была еще во времена Советского Союза, а в Гродно и вовсе приехала в первый раз.

Зинаида Мишкинене, туристка (Литва): "Очень хорошо. Очень довольны, что мы можем вот так приехать без визы, так побыть, посмотреть. Очень интересно: посмотрели синагогу, вашу ратушу и в замке были, музее. Все понравилось".

Сегодня в Гродно приехали еще несколько туристических групп из Литвы и Польши. По словам представителей турфирм, популярность въездного туризма после введения безвизового режима стабильно продолжает расти.

  

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