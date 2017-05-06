10 белорусских студентов отправятся на две недели в Китай для повышения квалификации

6 Мая 2017 15:12

10 белорусских студентов, которые изучают цифровые технологии в наших вузах, отправятся на две недели в Китай для повышения квалификации. Сегодня молодым людям в торжественной обстановке вручили сертификаты. Это уже пятый обмен в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве "Семена будущего" между министерствами связи и образования и китайской компанией в сфере ИКТ.

Пан Юйн, гендиректор компании "Бел Хуавэй Технолоджис": "Такой проект мы проводим в разных странах мира. И можем сказать, что в Беларуси очень высокий уровень образования и подготовки студентов. В Китае они смогут детально изучить облачные технологии и интернет вещей".

Уже сегодня в Беларуси при активной поддержке китайских партнеров внедряются такие проекты, как "Умный дом" и технология передачи данных 4G.