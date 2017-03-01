10,5 тысячи человек воспользовались безналичными жилищными субсидиями

1 Марта 2017 19:14

В Беларуси за последние 5 месяцев более 10 с половиной тысяч человек воспользовались безналичными жилищными субсидиями.

Эта господдержка оказывается по заявительному принципу и, прежде всего, социально уязвимым гражданам. Она подразумевает частичное возмещение государством расходов на услуги ЖКХ и пользование жильем. Об этом сегодня заявил вице-премьер Анатолий Калинин. Он посетил ряд объектов жилищно-коммунального хозяйства Брестской области и принял участие в работе отраслевой коллегии. Приоритетной задачей для ЖКХ остается эффективная работа, энергосбережение, благоустройство жилфонда и прозрачность квитанций.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси: "В плане стоит задача в 2018 году, но вы слышали высказывание Главы государства, если на то будет возможность, оплачивать 100%, исходя из доходов населения. И мы найдем какой-то оптимальный вариант, чтобы граждане могли платить. Но самое главное - повысить эффективность и качество обслуживания граждан".

Что касается Брестского региона, то для области актуально улучшение качества воды. Для этого планируется построить 5 станций обезжелезивания и продолжить реконструкцию очистных сооружений. Также стоит задача - построить в Барановичах сооружения для получения "зеленой" энергии из отходов.