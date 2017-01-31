31 Января 2017 18:44

Сделать селфи на фоне стрит-арта на улице Октябрьской или научиться добывать березовый сок. Национальное агентство по туризму выпустило гид под названием "100 вещей, которые нужно сделать в Беларуси". В специальном пособии собраны самые интересные занятия и советы для времяпрепровождения в столице и других городах страны. Кстати, соавторами туристической брошюры стали и обычные белорусы, которые поучаствовали в интернет-опросе на лучшие впечатления для путешествия по Беларуси.

Туристические советы распределены по временам года и переведены на 8 языков. Брошюра доступна на официальном портале Национального агентства по туризму. К тому же туристическое пособие будет презентоваться на международных туристических выставках и семинарах.