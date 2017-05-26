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100 лучших учеников столицы сегодня получили премии Мингорисполкома
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26 Мая 2017 18:43

100 лучших учеников столицы сегодня получили премии Мингорисполкома

За успехи в учебе, спорте и творчестве. 100 лучших учеников столицы по итогам года сегодня получили премии Мингорисполкома. Традиции отмечать признание талантов и побед на предметных олимпиадах, фестивалях и соревнованиях - уже 20 лет. Для этой молодежи учебный год еще не завершен. Летом школьники представят нашу страну на международных турнирах и конференциях.

  

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