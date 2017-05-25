100 дней безвизовому режиму

23 Мая 2017 21:15

Сегодня ровно 100 дней действия в Беларуси безвизового режима. Возможностью открытых границ воспользовались более 19 тысяч иностранцев. Туристический сезон начался успешно и на западе страны. Уже не раз этой весной били рекорды по количеству туристов в Гродно. К слову, с момента установления безвизового режима в этом регионе (то есть с октября прошлого года) только по западным окрестностям страны путешествовали около 14 тысяч человек из 48 государств. Беларусь продолжает вести политику открытых границ. Так, безвизовый режим на 180 суток вводится для потенциальных инвесторов и резидентов парка "Великий камень". Еще раньше безвизовый режим ввели для граждан Китайской Народной Республики, имеющих паспорта для официальных поездок. Кому интересна Беларусь, оказалась ли готова наша страна к приему безвизовых туристов? Подробности в сюжете нашего корреспондента Вероники Бута.

100 дней назад Беларусь сделала смелый шаг и показала всему миру свою открытость. Тогда указ о безвизовом въезде многие посчитали утопией.

С начала года пассажиропоток в Национальном аэропорту вырос на треть. Увеличение связывают в том числе с введением безвизового режима и открытием прямых рейсов. Так, недавно запущено новое направление на Брюссель, с прошлого года самолеты стали летать в Палангу. Статистика показывает, туристы из стран, с которыми у нас прямое авиасообщение, чаще проводят 5 безвизовых дней в Беларуси.

Статистика 100 дней показала: наибольший интерес к нам со стороны жителей Германии, Польши, Италии, США и Великобритании. Лидерство немцев (их в этом году только по новым правилам въехало более 3 тысяч) объясняется в первую очередь деловым интересом. Ведь сегодня одни из самых тесных бизнес-контактов у нас именно с немцами. В целом на долю туристов из этих пяти стран приходится 56 % от всех безвизовых посетителей.

Большинство иностранцев, прилетевших к нам на 5 дней, остаются в Минске и максимум знакомятся с его окрестностями. Зато совсем недавно под видом зарубежного туриста по стране прокатился директор крупного туристического портала Беларуси. Заранее ничего не бронировал, все вопросы (а именно экскурсии, питание, проживание) решал с колес. Готовность регионов страны к возможному потоку туристов, по его словам, далека от 100-процентной. Тема английского языка по-прежнему актуальна, причем на заправках основных магистралей страны.

Беларусь — страна тысячи рек и озер, а туристам нигде не предложили уху, сетует Андрей. В Мозыре они специально посетили заведения морской тематики. Но, увы, в меню ни одного рыбного блюда. Организовать экскурсию либо забронировать жилье (не везде, но довольно часто) было большим испытанием — приходилось бороться за каждую услугу.

Впрочем, снять большинство вопросов должен портал Ветліва.by. Это онлайн-сервис с возможностью бронирования и оплат по картам: заказать трансфер, проживание, экскурсионные туры, найти информацию о визе и узнать тематические новости можно на белорусском, русском и английском языках. Около тысячи человек заходят на портал ежедневно. Со временем, обещают разработчики, появится и мобильное приложение.

Как показала практика, нововведение не повлияло на безопасность в стране. Нарушения безвизовых пассажиров касаются только сроков пребывания. 74 туриста неправильно посчитали 5 дней.

Эксперты турбизнеса говорят, подводить итоги работы безвизового режима будем в следующем году, когда воочию увидим цифры. Основной прирост ожидают благодаря Германии, Индии и Польше.

Следовательно, и рост прибыли. Подсчитано, пятидневный безвизовый тур по Беларуси стоит от 200 до 600 долларов. Систему all inclusive для нашей страны чаще выбирают гости из Западной Европы.