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В столице горел большой склад автозапчастей на улице Лынькова
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23 Декабря 2016 15:20

В столице горел большой склад автозапчастей на улице Лынькова

Сегодня утром в столице открытым пламенем горел большой склад автозапчастей на улицы Лынькова. Пожарных вызвали очевидцы происшествия. Охваченное огнем здание тушили на протяжении 2 часов 19 машин спецтехники. Пламя превратило в пепел почти весь склад - более 500 квадратов территории. От высоких температур обрушились стены и крыша. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают специалисты. Основных версий возгорания две - короткое замыкание и поджог.
 

 

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