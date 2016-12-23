В столице горел большой склад автозапчастей на улице Лынькова

23 Декабря 2016 15:20

Сегодня утром в столице открытым пламенем горел большой склад автозапчастей на улицы Лынькова. Пожарных вызвали очевидцы происшествия. Охваченное огнем здание тушили на протяжении 2 часов 19 машин спецтехники. Пламя превратило в пепел почти весь склад - более 500 квадратов территории. От высоких температур обрушились стены и крыша. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают специалисты. Основных версий возгорания две - короткое замыкание и поджог.

