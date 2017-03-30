Звуки легендарной "Волшебной флейты" вернулись на сцену Большого

31 Марта 2017 07:17

В Театре оперы и балета в Минске прошла премьера новой версии произведения Моцарта. Постановку готовила международная труппа в рамках Австрийского культурного сезона. Сюжет Ольги Медведь.

Двадцать шесть планов сценических декораций и более двух сотен костюмов. Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай проработал каждую деталь в художественном оформлении. Для такой масштабной и технически сложной постановки Большой театр пришлось на неделю закрыть для публики.

В премьере задействованы современные спецэффекты: компьютерная графика и различные механизмы сцены. Это позволяет параллельно изменять декорации, картины и места действия в опере. "Волшебная флейта" - одно из любимых произведений немецкого режиссера, однако ставил его он впервые. Помогать в воссоздании классики в стиле фентези приехала международная команда. Дирижер и художник - земляки Моцарта из Австрии, художник по свету - из России.

Премьера этой оперы состоялась более двух столетий назад, за дирижерским пультом был сам маэстро Моцарт. Через два месяца композитора не стало. Борьба Света и Тьмы - это и есть опера Моцарта. В ее сюжете множество сверхъестественных событий, в результате которых, как обычно, побеждает добро. Сама же волшебная флейта, с одной стороны - музыкальный инструмент, с другой - оружие…

Для динамики в столичной постановке сократили реплики диалоговых вокальных партий, а вот партитура осталась нетронутой. Чтобы слегка осовременить загадочную классику, режиссер черпал вдохновение в современных киносагах.

Двуязычие - одна из особенностей премьеры. Предыдущая версия на сцене Большого шла полностью на русском. В новой же редакции на языке оригинала звучат разве только арии. Диалоги опять перевели на русский.