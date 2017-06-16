Звезда Тамары Гвердцители появится на знаменитой площади Летнего амфитеатра в Витебске

16 Июня 2017 19:17

Народная артистка Грузии и России утверждена на получение Специальной награды Президента Беларуси "Через искусство к миру и взаимопониманию". Вручение премии состоится во время торжественного открытия 26 Международного фестиваля искусств "Славянский базар" 13 июля.

В различные годы обладателями премии становились выдающиеся участники фестиваля. Среди них Эдита Пьеха, Алла Пугачева, "Песняры", Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга.