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Звезда Тамары Гвердцители появится на знаменитой площади Летнего амфитеатра в Витебске
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16 Июня 2017 19:17

Звезда Тамары Гвердцители появится на знаменитой площади Летнего амфитеатра в Витебске

Народная артистка Грузии и России утверждена на получение Специальной награды Президента Беларуси "Через искусство к миру и взаимопониманию". Вручение премии состоится во время торжественного открытия 26 Международного фестиваля искусств "Славянский базар" 13 июля.

В различные годы обладателями премии становились выдающиеся участники фестиваля. Среди них Эдита Пьеха, Алла Пугачева, "Песняры", Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга.

  

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