Культура
25 Февраля 2017 15:12
Завершается Масленичная неделя
Пять дней пекли блины и прощались с зимой. У славян завершается Масленичная неделя перед Великим постом, которую издревле называют Масляно-сырной или Прожорливой. По всей Беларуси проходят фольклорные фестивали под открытым небом. В Музее народной архитектуры и быта, где по традиции ладят самые колоритные и массовые фольклорные шоу, сейчас работает наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).
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