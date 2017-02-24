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Завершается Масленичная неделя
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25 Февраля 2017 15:12

Завершается Масленичная неделя

Пять дней пекли блины и прощались с зимой. У славян завершается Масленичная неделя перед Великим постом, которую издревле называют Масляно-сырной или Прожорливой. По всей Беларуси проходят фольклорные фестивали под открытым небом. В Музее народной архитектуры и быта, где по традиции ладят самые колоритные и массовые фольклорные шоу, сейчас работает наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).

  

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