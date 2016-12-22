Юбилейный бал книги прошел в Минске

22 Декабря 2016 07:11

Он уже стал рождественской благотворительной традицией и частью акции "Наши дети". Ежегодно лучшие проекты белорусского книгоиздания представляют в столичном Большом театре в качестве лотов на аукционе. В этом году их 15. Тематика обусловлена Годом культуры в нашей стране.

Все собранные средства от продажи изданий направят воспитанникам Шкловской школы-интерната для детей с нарушением зрения.