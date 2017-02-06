Юбилей отмечает народный артист Беларуси Виктор Саркисьян

6 Февраля 2017 08:01

Ему исполняется 70 лет! Полвека назад он пополнил балетную труппу Большого театра, а уже через два года молодой танцовщик стал лауреатом І Международного конкурса артистов балета в Москве. Саркисьян поразил жюри блестящим исполнением знаменитого "Гопака" из балета "Тарас Бульба". Среди его лучших партий - Нурали из "Бахчисарайского фонтана", Армен из "Гаянэ", Красс из "Спартака" и Пьеро из "Арлекинады". Благодаря своей запоминающейся внешности Виктор Саркисьян сыграл почти всех злодеев в балетах Елизарьева. Его дебютом на большой сцене стала постановка "Дон Кихот". Именно этим спектаклем театр оперы и балета отметит юбилей артиста.

Теперь доцент Виктор Саркисьян преподает в Академии искусств, обучая хореографическим умениям будущих актеров кино и театра. Кроме собственного юбилея, народный артист также празднует пятидесятилетие супружеской жизни с Ольгой Лаппо, ведущей солисткой Большого театра.