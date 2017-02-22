Юбилей сегодня отмечает народный артист Беларуси Михаил Финберг

21 Февраля 2017 21:32

Маэстро исполнилось 70 лет. Сегодня по взмаху его руки работают более двух сотен музыкантов. Главный дирижер заслуженного коллектива даже в свой праздник неизменно на рабочем месте в кругу коллег. Под руководством Финберга в 2005 году коллектив получил статус "национальный". С юбиляром встретилась Нина Можейко.

В свой юбилей маэстро Финберг на работе. Дата не стала причиной отмены репетиции. Ежедневно она обязательно занимает несколько часов. Солисты на своих обычных местах, оркестр настраивает музыкальные инструменты. А вот главный "камертон" заслуженного коллектива - руководитель и дирижер - принимает звонки. Такая привычка. Профессор всегда на связи. И все же традицию пришлось нарушить. Цветы юбиляру вручил министр культуры.

Молодой музыкант из Мозыря начинал на ресторанной эстраде. Студента 5 курса консерватории заметил сам основатель Госджаза БССР Эдди Рознер и пригласил в свой коллектив.

Принято считать, Финберг - продолжатель рознеровских традиций. Но за это время маэстро сделал себе имя. Заслуженный коллектив, которым управляет, не ассоциируется с Госджазом - стоит на музыкальном пьедестале отдельно.

Юбилей не только личный - общий. 30 лет назад Финберг собрал Государственный оркестр симфонической и эстрадной музыки. До статуса "национальный" заслуженный коллектив шел почти два десятка лет. Потом получил звание академического. По факту - многожанровый. Здесь ценят не только джаз, но и симфоническую музыку, и, конечно, эстрадную.

Музыканты с консерваторским образованием традиционно сопровождают крупнейшие в стране конкурсы молодых исполнителей - Молодечно, Витебск. На той самой аллее у амфитеатра есть и звезда Михаила Финберга. И это не единственный случай - имя знаменитого дирижера выбито и в Москве. За плечами участие в "Евровидении" вместе с Филиппом Киркоровым и сотрудничество с Примадонной, Кобзоном. Кстати, телевизионной карьере оркестра Финберга можно только позавидовать.

Михаил Финберг, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси, народный артист Беларуси:

"Я действительно очень много работаю, я вижу то, что у меня не получается, я рассуждаю, я люблю композиторов. Те произведения, которые получаю от композиторов, очень стараюсь, чтобы донести их до слушателя только так, как хотел это сделать сам композитор".

Маэстро и его соратники готовят серию концертов в Белгосфилармонии. Программа целиком из шлягеров. Золотых. Ведь каждый взмах этой руки (без дирижерской палочки) сам по себе ценность.