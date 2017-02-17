Юбилей отмечает народный артист Беларуси Михаил Финберг

21 Февраля 2017 07:13

30 лет назад маэстро организовал Государственный оркестр симфонической и эстрадной музыки, который в 2005 получил статус национального, затем академического. Сегодня по взмаху его руки работают более двух сотен музыкантов с консерваторским образованием. Солистами оркестра Финберга в разное время были Инна Афанасьева, Дмитрий Колдун, Тео. Заслуженный коллектив традиционно сопровождает конкурс молодых исполнителей в Витебске и Молодечно. С участием Национального академического концертного оркестра проходил фестиваль "Песня года" и музыкальный проект "Угадай мелодию" в России.

В день рождения народного артиста телеканал "Беларусь 3" покажет серию концертов заслуженного коллектива. А интервью с маэстро можно будет увидеть в эфире спецвыпуска программы "Камертон".