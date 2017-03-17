Юбилей отмечает народная артистка Беларуси Людмила Ефимова

19 Марта 2017 12:10

Юбилей сегодня отмечает народная артистка Беларуси Людмила Ефимова. Гению хоровой музыки, как называют дирижера коллеги, 80. Со знаменательной датой Людмилу Ефимову поздравил Президент Александр Лукашенко. Ей многое подвластно - исполнение сложнейших произведений, нетрадиционная их трактовка и создание полноценных программ. Именно под руководством Ефимовой Государственная академическая хоровая капелла имени Григория Ширмы приобрела широкую известность и признание в Беларуси и за рубежом. За значительный вклад в развитие отечественного хорового искусства и белорусской народной музыки Людмила Борисовна была награждена орденом Франциска Скорины.