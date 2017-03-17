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Юбилей отмечает народная артистка Беларуси Людмила Ефимова
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19 Марта 2017 12:10

Юбилей отмечает народная артистка Беларуси Людмила Ефимова

Юбилей сегодня отмечает народная артистка Беларуси Людмила Ефимова. Гению хоровой музыки, как называют дирижера коллеги, 80. Со знаменательной датой Людмилу Ефимову поздравил Президент Александр Лукашенко. Ей многое подвластно - исполнение сложнейших произведений, нетрадиционная их трактовка и создание полноценных программ. Именно под руководством Ефимовой Государственная академическая хоровая капелла имени Григория Ширмы приобрела широкую известность и признание в Беларуси и за рубежом. За значительный вклад в развитие отечественного хорового искусства и белорусской народной музыки Людмила Борисовна была награждена орденом Франциска Скорины.

  

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