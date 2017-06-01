2 Июня 2017 08:09

Так как нам нужно реагировать на изменения климата? Французский эколог, режиссер и фотограф Ян Артюс-Бертран презентовал в Минске свой фильм "Человек". Цель картины — не миллионные сборы, а миллионы неравнодушных со всего мира. Своими работами автор пытается обратить внимание на глобальные проблемы экологии и человечества.

Ян Артюс-Бертран, фотограф, режиссер, эколог (Франция): "Наша цивилизация основывается на постоянных изменениях. Но планета все так же прекрасна. Люди все так же красивы. Мы сегодня в процессе изменения мирового климата. Мы не можем заменить все то количество ресурсов, в которых мы нуждаемся каждый день, на альтернативные. Поэтому каждый должен это понимать и уважать окружающую его среду".

Ян Артюс-Бертран широко известен и аэрофотопроектами. Так, в 2015 году в Минске он презентовал фотоработы, сделанные с высоты птичьего полета, и фильм "Дом. История путешествия". В планах сделать фильм, посвященный женщинам.