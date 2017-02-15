XXVI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13-го по 17-е июля

15 Февраля 2017 19:09

Сегодня об этом сообщил директор форума Александр Сидоренко. Дополнительные мероприятия запланированы на 11-е, 12-е, 18-е и 19-е июля.

На сцене Летнего амфитеатра состоятся 17 концертов, среди них два ночных шоу. С сольными программами приедут Григорий Лепс, Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Егор Крид, а также группы "Руки вверх" и "Сплин". Первые билеты поступят в продажу в кассы города уже 17-го февраля, а 20-го купить их можно будет через интернет по всему миру.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Имидж фестиваля всегда позволяет получать более приемлемые условия по участию артистов, поскольку у нас большое количество программ и мы стараемся артистов задействовать и в сольных концертах, и в сборных. Мы всегда даем возможность интересным артистам принять участие в пресс-конференциях, "звездных часах". Уверен, что традицию проводить концерты, не отменяя ни одного из них, мы сохраним".

Главным событием фестиваля традиционно станут конкурсы. Отборочные туры уже прошли в Македонии, Болгарии, Румынии, Литве. Впереди Израиль, Латвия, Россия, Украина, Мальта. В детском музыкальном состязании впервые будут представлены Мексика и США. Всего же во время "Славянского базара" в Витебске пройдет около ста мероприятий.