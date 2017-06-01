1 Июня 2017 09:05

Лев с человеческими глазами и лебеди, парящие в небе… Выставка "Забытые сказки" открылась в Национальном художественном музее. Детская наивность и непосредственность мировосприятия застыли в картинах Сергея Коваля. Полтора десятка монументальных работ впервые представили широкой публике.

Рассказывает Елена Бормотова.

С кистью и краской художник не расстается даже за несколько минут до начала вернисажа. Последние мазки делает прямо на выставленной картине. Монументальное полотно в залы Национального музея привезли непосредственно из домашней мастерской творца. Почти все из полтора десятка работ написаны в последнее время.

Сергей Коваль учился в Государственном экономическом университете. Однако понял, что экономика не его путь. Больше привлекает творчество. Немного играет в футбол, хоккей, интересуется психологией. И изучает творчество всемирно известных художников.

Сразу несколько картин - посвящения Марку Шагалу. Влюбленные, которые реют над городом, - это и есть гений Шагал и его Белла. Почти все персонажи на картинах художника-самоучки Сергея Коваля - реальные люди. Его соседи, знакомые, друзья.

Творчество Шагала, Пикассо, Пиросмани повлияло на художника-самоучку из Светлогорска. Редкий на сегодня жанр наивного, или инситного, искусства он выбрал для реализации своего творческого мировоззрения. Картины он пишет всего семь лет, однако за это время Сергей Коваль смог выставиться в Париже и открыть персональную выставку в Национальном музее Беларуси.

Центральная картина выставки - автопортрет. Художник на парижских улицах. На фоне Лувра. Впечатления от посещения музея уже в Светлогорске перенес на полотно.

Яркие краски, большие размеры работ. Монументальное, простое и наивное искусство, которое привлекает галерейщиков и коллекционеров мира. Работы белорусского Пиросмани, как называют Коваля в мире, сегодня хранятся в частных коллекциях России, Германии, Бельгии и Франции.