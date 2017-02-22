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Выставка "Владимир Мулявин. Наследие великого маэстро" откроется сегодня в историческом музее
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22 Февраля 2017 07:12

Выставка "Владимир Мулявин. Наследие великого маэстро" откроется сегодня в историческом музее

"Владимир Мулявин. Наследие великого маэстро". Выставка с таким названием откроется сегодня в Национальном историческом музее. Основа проекта - эскизы костюмов легендарного коллектива "Песняры". Экспонируется более полусотни набросков. С зарисовками арт-пространство делят и сами костюмы. Здесь и шляхетский, и белорусский народный, и официальный с васильком. Отдельное место у джинсового наряда Владимира Мулявина и шести изображений костюмов для концертов в Америке.

Представлены костюмы к постановке рок-оперы "Песня о доле", премьера которой прошла 40 лет назад на сцене Белгосфилармонии. Композицию дополнят личные вещи Владимира Мулявина и его музыкальные инструменты.

  

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