Выставка "Валентин Елизарьев: репортаж из настоящего времени" - одно из мероприятий к юбилею мастера

30 Марта 2017 07:07

Сегодня в столичной художественной галерее "Университет культуры" откроется выставка "Валентин Елизарьев. Репортаж из настоящего времени". Это посвящение мастеру, народному артисту, хореографу-постановщику и педагогу. Автор снимков - 17-летний Никита Федосик. Выставка приурочена к круглой дате. В этом году народный артист Валентин Елизарьев отпразднует семидесятилетие.

Рассказывает Ольга Медведь.

Балет за кадром в кадре. В течение трех месяцев за виртуозом балетных па Валентином Елизарьевым в прямом смысле следила камера. Через линзу объектива каждое движение великого хореографа сохранял молодой фотограф Никита Федосик.

Юный студент-оператор - поклонник творчества Елизарьева - пересмотрел буквально все постановки. Поэтому долго выбирать лицо для своего фоторепортажа не пришлось. Это дебют и для мэтра, и для студента. Валентин Елизарьев впервые стал почти единственным героем целой выставки, а у Никиты Федосика это боевое крещение в персональном экспонировании. В галерее "Университет культуры" Елизарьев в простых моментах, подсмотренных в самой жизни.

Танец разместился на тысячах и тысячах снимков. Фотограф отказался от старых пленочных технологий и положился на цифровую аппаратуру. С репортажной съемки на выставке пятьдесят четыре мгновения с репетиций народного артиста со своими студентами. Валентин Елизарьев - автор десятков хореографических спектаклей не только в нашей стране, но и за границей. Родоначальник белорусского балета свою первую серьезную постановку реализовал в двадцать шесть лет - это была "Кармен-сюита". Затем и вся классика: "Спартак", "Щелкунчик", "Лебединое озеро". Афиши этих и многих других спектаклей также в одном из залов. Что и где размещать, говорил сам артист - экспозицию монтировали под его чутким руководством.

Фотовыставка "Валентин Елизарьев: репортаж из настоящего времени" - одно из первых мероприятий к юбилею мастера. Свой седьмой десяток хореограф встретит в конце октября на родной сцене Большого театра новой редакцией легендарного "Спартака" и гала-концертом звезд мирового балета.