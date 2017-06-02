Выставка Рони Голдфингер проходит в столичной галерее "Дом картин"

4 Июня 2017 15:14

Искусство без примеси академических шаблонов. Выставка художницы Рони Голдфингер проходит в столичной галерее "Дом картин". Экспозиция состоит из женских образов, написанных маслом в авторской технике. Ладонь и пальцы - вот основные инструменты художницы.

Об фингер-арт - Нина Можейко. Классика стала лейтмотивом совсем не академического искусства. Живописный эпатаж художницы Рони Голдфингер в прямом смысле оттенило отсутствие света. Как по заказу. У зрителей сложилось впечатление — провокация намеренная. Уже в софитах публике удалось рассмотреть авторскую технику. Детально. Кисть художницы — ладонь и фаланги пальцев - от большого до мизинца.

Свой фингер-арт считает искусством без примеси академических шаблонов. Контакт кожи, холста и масла. Ее живописный стиль не ограничивается искусствоведческими формулировками.

Непрофессиональная художница взяла псевдоним. Рони Голд — золотая середина ее имени, а фингер — прямая отсылка к авторской технике. Так банковский работник реализовалась как живописец. Эта выставка третья. Дебютную делала искусствовед Лариса Финкельштейн. Это она в конце 70-х читала лекции о запрещенных в Союзе Шагале и Сутине. Необычная манера писать прославила их на весь мир.

Майские ландыши вместо мартовской мимозы. Автор одушевила женские образы. На холстах воплотились Дарья и даже Кармен. Поименно. Каждая из них, как и в жизни, неповторима.