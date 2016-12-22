22 Декабря 2016 09:10

Смелый творческий эксперимент презентовали в художественной галерее Михаила Савицкого в Минске. Выставка "От Лиссабона через Минск до Владивостока" инициирована посольством Беларуси во Франции и проходит под патронатом ЮНЕСКО. В экспозиции участвуют признанные европейские мастера кисти - 30 художников из разных стран. На выставке с дипломатическим статусом побывала Нина Можейко.

Белградский саммит - таким вы его еще не видели. Сербский художник понял заседание буквально и перенес государственную символику стран-участниц на стулья. Получился вот такой арт-объект. А этот днепропетровский художник пишет деньгами. Например, портрет королевы-матери вырезан из британских фунтов. Коллаж узнаваем, автор оставил фамилию.

Столицу Португалии - Лиссабон - лично представляет художник Луис Родригес на португальский манер. Художник-символист в Беларуси впервые.

Луис Родригес, художник (Португалия): "Для меня очень важно не просто высказываться на полотне, но и общаться со своим зрителем, видеть реакцию на то, что я делаю. Поэтому, когда поступило приглашение приехать в Минск, я ни минуты не сомневался. Это возможность узнать белорусскую публику".

17 750 км от Лиссабона до Владивостока. На таком расстоянии находятся географические акценты на европейской карте. Кстати, тот факт, что в Минске сходятся художественные пути, подчеркивают и вот такие обозначения. Километраж от столицы к столице определяется здесь.

Полотна для экспозиции прошли через творческое сито куратора Виктора Альшевского. Это он подбирал работы для дебюта белорусов во Франции в прошлом году на парижском салоне "Арт-капиталь". Он же и единственный участник нынешнего вернисажа от нашей страны.

Вернисаж напоминает дипломатический раут. Кстати, эта выставка - финальный цвет в палитре Года культуры. И уже установила рекорд. 11 месяцев - именно такой срок понадобился, чтобы наладить контакты с художниками европейской диаспоры. Все посольства участвовали в подготовке проекта. Даже последние полотна из Княжества Монако, а также Андорры прибыли вчера вечером автоэкспрессом.

Церетели, Фукс, Гамильтон - художники первого ряда, признанные в мире. Приглашение в Минск получили не только патриархи художественной мысли, но и молодые авторы. Минская арт-площадка опять себя оправдала как центр культурных коммуникаций. Кстати, праздничная елка резюмировала основной концепт проекта - Европа без разделительных линий, страны как соседи на ветвях дерева.