Выставка-конкурс "Весенний салон" проходит в Минске

13 Марта 2017 15:22

Теплота солнечной весны ощущается и на полотнах картин. Выставка-конкурс "Весенний салон" в столице объединила любителей и профессиональных художников. Причем, все 16 авторов - исключительно женщины. Это одно из правил городского конкурса. На полотнах - итальянская Ривьера, двое под зонтиком, летнее настроение. Художники представили более трех десятков композиций разных жанров и техник - от вышивки лентами, акварельных красок до техники золочения предметов.

Такая женская выставка-конкурс в столице проводится впервые. Посетить "Весенний салон" можно в Лошицкой усадьбе до 23 марта.