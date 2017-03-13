Культура
13 Марта 2017 15:22
Выставка-конкурс "Весенний салон" проходит в Минске
Теплота солнечной весны ощущается и на полотнах картин. Выставка-конкурс "Весенний салон" в столице объединила любителей и профессиональных художников. Причем, все 16 авторов - исключительно женщины. Это одно из правил городского конкурса. На полотнах - итальянская Ривьера, двое под зонтиком, летнее настроение. Художники представили более трех десятков композиций разных жанров и техник - от вышивки лентами, акварельных красок до техники золочения предметов.
Такая женская выставка-конкурс в столице проводится впервые. Посетить "Весенний салон" можно в Лошицкой усадьбе до 23 марта.
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