Культура
30 Мая 2017 18:43
Выставка "Грани творчества" экспонируется в столице
К пятисотлетию книгопечатания - произведения литературные, живописные, фотографические. Выставка "Грани творчества", посвященная Франциску Скорине, экспонируется в столице. Иллюстрации произведений, рисование словами - более трех сотен разнообразных проектов объединяет деятельность первопечатника. Здесь леттеринг, буквица, визуальные сеты - проекты при помощи компьютерных программ и современных художественных приемов подготовили студенты разных университетов страны.
Коллекцию, посвященную Франциску Скорине, организовал Национальный центр художественного творчества. Сейчас выставка экспонируется в Национальной библиотеке. А в конце августа проекты будут представлены в каждом регионе страны.
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