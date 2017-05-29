Главная>>Культура>>Выставка "Грани творчества" экспонируется в столице
Культура
RSS
Выставка "Грани творчества" экспонируется в столице
Скачать Поделиться

30 Мая 2017 18:43

Выставка "Грани творчества" экспонируется в столице

К пятисотлетию книгопечатания - произведения литературные, живописные, фотографические. Выставка "Грани творчества", посвященная Франциску Скорине, экспонируется в столице. Иллюстрации произведений, рисование словами - более трех сотен разнообразных проектов объединяет деятельность первопечатника. Здесь леттеринг, буквица, визуальные сеты - проекты при помощи компьютерных программ и современных художественных приемов подготовили студенты разных университетов страны.

Коллекцию, посвященную Франциску Скорине, организовал Национальный центр художественного творчества. Сейчас выставка экспонируется в Национальной библиотеке. А в конце августа проекты будут представлены в каждом регионе страны.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 26.05.2017 18:45 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =