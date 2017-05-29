Выставка "Грани творчества" экспонируется в столице

30 Мая 2017 18:43

К пятисотлетию книгопечатания - произведения литературные, живописные, фотографические. Выставка "Грани творчества", посвященная Франциску Скорине, экспонируется в столице. Иллюстрации произведений, рисование словами - более трех сотен разнообразных проектов объединяет деятельность первопечатника. Здесь леттеринг, буквица, визуальные сеты - проекты при помощи компьютерных программ и современных художественных приемов подготовили студенты разных университетов страны.

Коллекцию, посвященную Франциску Скорине, организовал Национальный центр художественного творчества. Сейчас выставка экспонируется в Национальной библиотеке. А в конце августа проекты будут представлены в каждом регионе страны.