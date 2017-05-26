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Выставка "Армянский силуэт" проходит в Национальном художественном музее
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27 Мая 2017 12:17

Выставка "Армянский силуэт" проходит в Национальном художественном музее

"Армянский силуэт" представили в белорусской столице. Выставка с таким названием проходит в Национальном художественном музее. Это персональный вернисаж народного художника Армении Фараона Мирзояна. Жанровый диапазон работ мастера многообразен: это пейзажи, натюрморты, портреты и сюжетные композиции. В основном работы посвящены родине автора - Армении.

К слову, свои полотна мастер представлял в Сербии, Польше, России. А вот в Беларуси с вернисажем художник впервые.

  

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