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Выставка Андрея Соколова впервые проходит в Минске
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17 Марта 2017 15:18

Выставка Андрея Соколова впервые проходит в Минске

Он создает живопись без помощи кисти - пальцами. Художник Андрей Соколов черно-белые фотоснимки перевоплощает в городские и природные пейзажи. Около трех десятков полотен в необычной технике представили в столичной арт-гостиной. Картины-коллажи отличаются использованием разных материалов.

Это первая выставка художника в Минске - Андрей Соколов в основном работает в Москве. Оценить и вдохновиться абстрактной живописью можно до 9 апреля.

  

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