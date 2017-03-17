Выставка Андрея Соколова впервые проходит в Минске

17 Марта 2017 15:18

Он создает живопись без помощи кисти - пальцами. Художник Андрей Соколов черно-белые фотоснимки перевоплощает в городские и природные пейзажи. Около трех десятков полотен в необычной технике представили в столичной арт-гостиной. Картины-коллажи отличаются использованием разных материалов.

Это первая выставка художника в Минске - Андрей Соколов в основном работает в Москве. Оценить и вдохновиться абстрактной живописью можно до 9 апреля.