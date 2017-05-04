Впервые на открытии XXVI "Славянского базара" назовут имена победителей

4 Мая 2017 09:05

Нововведение относится к международному детскому вокальному соревнованию. Конкурс молодых исполнителей пройдет в прежнем формате. В этом году впервые были проведены национальные отборы участников на Мальте и в Латвии. В фестивальные дни весь Витебск станет арт-площадкой, состоится более сотни развлекательных мероприятий. В рамках дня Союзного государства на сцене знаменитого амфитеатра пройдет юбилейный вечер ансамбля "Сябры". Коллективу - 45! К слову, на некоторые выступления уже не купить билеты.

Ирина Дрига, первый замминистра культуры Беларуси: "Мероприятия известны. Может быть, где-то по самым таким массовым концертам открытия, закрытия еще идет процесс работы над приглашением некоторых звезд. Потому что хочется, чтобы каждый концерт, особенно такие знаковые, которые традиционно привлекают не только зрительскую аудиторию амфитеатра, но и телеаудиторию, чтобы они были новыми, они были разными, не повторялись ни по составу исполнителей, ни по режиссерскому подходу".

Уже раскуплено более 23 000 билетов, а забронировано около 47 000. Предполагается, что большему количеству иностранных зрителей поспособствует пятидневный безвизовый въезд.