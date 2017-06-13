Впервые на белорусской сцене выступят артисты балета Астаны

13 Июня 2017 18:45

Гастроли одного из ведущих театров Казахстана проходят в рамках фестиваля "Балетное лето в Большом". Форум собирает знаменитых мастеров сцены со всего мира. В Минск трупа из пятидесяти артистов прибыла вчера и сразу отправилась на репетицию. Сегодня зрителям покажут хореографию под казахскую народную музыку.

Валерий Кузембаев, директор театра "Астана Балет", заслуженный деятель Казахстана: "Гастроли в Беларуси для нас имеют очень важное значение, и, наверное, все гастроли отличаются друг от друга, потому что мы выступали действительно на лучших площадках и в Европе, и в Азии, но к фестивалю - именно Балетному лету в Минске - мы относимся очень серьезно, потому что знаем тот уровень требовательности публики, который здесь всегда присущ. И вот я думаю, что мы здесь хотели бы получить такую очень компетентную оценку своей работы, которую сделали".

В последующие три дня покажут шесть спектаклей. Завершится фестиваль гала-концертом с участием всемирно известных артистов балета.