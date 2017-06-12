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Впервые на белорусской сцене выступят артисты "Астана Балет"
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13 Июня 2017 07:21

Впервые на белорусской сцене выступят артисты "Астана Балет"

Гастроли одного из ведущих театров Казахстана в Минске проходят в рамках фестиваля "Балетное лето в Большом". Форум уже в четвертый раз собирает именитых мастеров сцены со всего мира. Балет по мотивам песен Эдит Пиаф, одноактные постановки, танцевальные программы с репертуарными номерами. В Минск труппа из 50-ти артистов прибыла накануне и сразу отправилась на репетицию в Большой. Уже сегодня балетные танцовщики представят публике хореографию под казахскую народную музыку в обработке современных композиторов.

Всего в ближайшие три дня покажут шесть спектаклей. Завершится хореографический марафон воскресным гала-концертом с участием звезд мирового балета.

  

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