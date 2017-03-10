"Волшебная флейта" заиграет и в Беларуси

11 Марта 2017 12:09

Специалисты из Австрии, Германии и России ставят известную оперу Моцарта в Большом. В Минске проводит репетиции австрийский дирижер-постановщик Манфред Майерхофер. Маэстро уже работал с нашими исполнителями во время постановки оперы "Летучий голландец". На этот раз готовит для белорусских зрителей музыкальную оперу-сказку. В целом для спектакля уже пошито более 200 костюмов и завершается создание декораций. Режиссеры обещают удивить компьютерной графикой, частой сменой декораций и завораживающими поворотами сюжета.

Манфред Майерхофер, дирижер-постановщик, Австрия: "Волшебная флейта" Моцарта входит в тройку самых популярных и известных опер в мире. Произведение многогранное. С одной стороны, музыка кажется довольно легкой, веселой. Но, с другой стороны, там заложен очень глубокий смысл. Все-таки, Моцарт был философом".

Для Большого театра Беларуси это уже вторая "Волшебная флейта". Если ранее опера шла исключительно на русском языке, то в новой версии на русском прозвучат только диалоги, а музыкальные композиции будут исполняться на языке оригинала. Премьера спектакля состоится 30 марта.