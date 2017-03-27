Во Всемирный день театра чествуют лучших

27 Марта 2017 21:45

27 марта - Всемирный день театра. Традиционно в свой профессиональный праздник Белорусский союз театральных деятелей чествует лучших. В 24-й раз в торжественной обстановке вручали приз "Хрустальная Павлинка". В истории современного белорусского театра эту награду в разные годы получали Стефания Станюта и Ростислав Янковский, Валерий Раевский и Наталья Гайда. Кто сегодня удостоился признания Мельпомены, знает

Павлинка, звезда, цветок и ангел в хрустальном исполнении. Это не просто награды для театрального мира. Признание профессионализма, которое измеряется степенью прозрачности таланта. Этой церемонии ждут ежегодно - традиция, за плечами которой государство, дань мастерству.

Ее колоратурное сопрано – самый высокий женский голос в оперном регистре - открыло путь на ведущие площадки мира. Розине в "Севильском цирюльнике" аплодировали стоя. Безукоризненному таланту народной артистки СССР - награда под стать - "Хрустальная Павлинка".

Статуэтку от театралов главной героини привезли лично в домашние декорации.

Служить в театре, где зрителя почти невозможно обмануть, в Театре юного зрителя работают только по принципу "верю". Артистический стаж, трудно поверить, более 60-ти лет.

И вот заслуженная награда нашла своего заслуженного. Тот самый случай, когда "Хрустальную Павлинку" передают в мужские руки.

"Хрустальная Павлинка" появилась в 90-х. То самое время, когда культура вышла на второй план. Чтобы поддержать творческую элиту страны, профессионалов, на которых держится театр, создали премию. За 25 лет существования это - 24-я церемония.

Перед началом творческий бомонд ведет разговоры - это, почти единственный день в сезоне, когда выходной официальный. Во Всемирный день театра могут себе позволить. Тем более премия - приятный повод встретиться с коллегами. В Беларуси работают около 30-ти профессиональных и несколько сотен самодеятельных театральных коллективов.

Хрустальный цветок дают дебютантам. В этом году цветов, как и павлинок, было два. Молодые таланты на сцене Национального академического драматического театра имени Горького совсем не нонсенс.

Павел Евтушенко относительно недавно работает в трупе - с 2013 года. Сейчас, как говорят, в топе - ведущие роли в престижных постановках театра. Котэ в "Выходках Ханумы", влюбленный Ли в итальянской комедии дель арте. Овации срывает независимо от жанра. Уроженец Брянска закончил Гродненский музыкальный колледж по классу дирижер.

Перед тем как получить свою первую государственную награду, тщательно подбирал гардероб.

Артисты труппы драматического театра имени Максима Горького со статусом национального и академического оказались не однажды в свете софитов. Художественный руководитель Сергей Ковальчик аплодировал в зале. Сегодня овации заслуженно достались настоящим патриархам горьковской сцены. Хрустальную звезду вручили Валерию Шушкевичу.

Ответственную профессию артиста Кукольного театра также подчеркнули. Ведущий мастер сцены Олег Рихтер, чтобы прикоснуться к крыльям хрустального ангела, приехал из Витебска. Ведущий мастер сцены знает те самые ниточки, за которые нужно дергать, чтобы нравиться публике.

Стефания Станюта, Ростислав Янковский, Валерий Раевский - имена тех, кто в разные времена получил "Хрустальную Павлинку". Патриархи белорусского театра. Сегодня они также были в свете софитов - те, без кого невозможно представить белорусский театр. Те, кто сегодня вдохновляет новое поколение на творческий поиск и безукоризненность дела.