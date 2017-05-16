Культура
17 Мая 2017 21:19
Во Дворце спорта объявили имена победителей национального фэшн-конкурса "Мельница моды"
В финал более чем из полутысячи участников попали 118 дизайнеров из разных уголков Беларуси. И эти лучшие сегодня представили на суд жюри, в том числе международного - из Латвии, Испании, Польши, России и Украины - свои коллекции. Победителей - всего 15 в восьми номинациях. В качестве награды лауреаты получили право представить свою коллекцию на подиумах Европы и пройти обучающие семинары в лучших зарубежных школах моды Милана, Парижа, в Польше.
Фестиваль-конкурс "Мельница моды" проходит в Беларуси в 26 раз. Этапы отбора, мастер-классы и семинары начинаются осенью и длятся почти год. Как итог - дефиле за право называться одним из лучших дизайнером в белорусском мире моды.
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