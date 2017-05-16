Главная>>Культура>>Во Дворце спорта объявили имена победителей национального фэшн-конкурса "Мельница моды"
Культура
RSS
Во Дворце спорта объявили имена победителей национального фэшн-конкурса "Мельница моды"
Скачать Поделиться

17 Мая 2017 21:19

Во Дворце спорта объявили имена победителей национального фэшн-конкурса "Мельница моды"

В финал более чем из полутысячи участников попали 118 дизайнеров из разных уголков Беларуси. И эти лучшие сегодня представили на суд жюри, в том числе международного - из Латвии, Испании, Польши, России и Украины - свои коллекции. Победителей - всего 15 в восьми номинациях. В качестве награды лауреаты получили право представить свою коллекцию на подиумах Европы и пройти обучающие семинары в лучших зарубежных школах моды Милана, Парижа, в Польше.

Фестиваль-конкурс "Мельница моды" проходит в Беларуси в 26 раз. Этапы отбора, мастер-классы и семинары начинаются осенью и длятся почти год. Как итог - дефиле за право называться одним из лучших дизайнером в белорусском мире моды.

  

Другие новости

"Евровидение-2017". Как это было "Еўрабачанне-2017". Як гэта было NaviBand take 17th place at Eurovision 2017 14.05.2017 21:32 / Культура "Евровидение-2017". Как это было

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =