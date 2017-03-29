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Культура
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29 Марта 2017 16:09

Во Дворце Независимости впервые открыта персональная выставка

15 пейзажей художника Валерия Шкарубо смогут увидеть все посетители резиденции Президента: представители официальных делегаций, высокие иностранные гости и, конечно, те, кто приходят сюда на экскурсии. Это новая практика, выставки планируют сделать традиционными.

Во Дворце Независимости впервые открыта персональная выставка


Во Дворце Независимости впервые открыта персональная выставка


Во Дворце Независимости впервые открыта персональная выставка

 

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