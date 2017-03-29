Во Дворце Независимости открылась выставка картин

29 Марта 2017 21:28

И первым свои работы в интерьерах дворца представил публике белорусский художник Валерий Шкарубо. Его пейзажи, которые рождаются в родных широтах, где все близкое и дорогое сердцу, отражают сакральную глубину души Беларуси, ее нетронутую природу. Погрузиться в наши красоты и прикоснуться к высокому искусству теперь смогут не только иностранные гости Дворца Независимости, но и белорусы во время экскурсии. Картины художника оценила и Ксения Рабчинская.

Изящными мазками по холсту Валерий Шкарубо выводит панораму родного края. В его пейзажах – таинственное ожидание, раздумье и тишина. Увидеть все это невозможно, нужно чувствовать. На реализм без границ и рамок вдохновение дает природа.

Художник стремится в картинах отразить характер белорусского человека. По сюжету практически всегда поздняя осень или ранняя весна. Художник признается: названия полотнам придумывает в последнюю очередь. А пишет только стоя, по три часа подряд.

За четверть века Валерий Шкарубо написал десятки пейзажей. Он объездил множество уголков Беларуси, чтобы собрать воедино картину родной страны. Их нежность и спокойствие теперь можно рассмотреть не только в галерее. Впервые персональная выставка из 15 полотен открылась во Дворце Независимости.

Открытие выставки стало поводом пригласить во дворец несколько десятков представителей культуры и искусств нашей страны – они не только насладились тем, как удачно пейзажи смотрятся в интерьерах резиденции в стиле классицизм, но и прошли с экскурсией по нескольким залам. В некоторых из них стены украшают их собственные работы.

Некоторые из гостей уже были в публичной резиденции, что называется, по долгу службы. Но даже они с особым интересом слушают, как в этих стенах пишется история: в Зеленом зале прошли те самые знаковые встречи в "нормандском формате", в Каминном за 3 с половиной года уже успели побывать лидеры многих государств, и были достигнуты важные договоренности. Связанные с творчеством, сегодняшние гости особое внимание уделяют художественным решениям и произведениям искусства, которые украшают Дворец Независимости.

Несмотря на то, что это первая персональная выставка, которая открылась в резиденции Президента, здесь уже давно можно прочувствовать эстетику кисти – в холле постоянно экспонируются произведения мастеров со всего мира: это подарки, которые Глава государства привозит из рабочих поездок. Здесь же и картина,

подаренная Александру Лукашенко главой Туркменистана: на бескрайнем поле – лошади ахалтекинской породы. Они, без преувеличений, национальная гордость среднеазиатской страны.

Инициатива выхода полотен белорусских художников за пределы привычной художественной галереи хоть и новая, но однозначно станет традицией. Кто будет выставляться следующим – пока секрет, окончательное решение принимают в Союзе художников Беларуси. Валерий Шкарубо стал дебютантом нового формата в свой юбилейный год.

Эти фотокадры посетители когда-то, возможно, тоже будут вспоминать с ностальгией – впрочем, во Дворце Независимости постоянно бывают не только высокопоставленные гости, топ-менеджеры министерств и заслуженные люди нашей страны, но и те, кто хочет рассмотреть немного больше деталей в убранстве резиденции, чем это может позволить телевизионная картинка. Сюда приезжают школьными автобусами, студенческими группами, семьями – ежедневно здесь раздаются десятки звонков, заявки приходят и на электронную почту. Церемониальная площадка, наполненная национальными, культурными и историческими мотивами, открыта для каждого белоруса.

Теперь в холле Дворца Независимости и иностранные гости смогут проникнуться задумчивой, но яркой белорусской осенью или вдохнуть морозный воздух на зимней заводи. Ведь культурная дипломатия границ не знает. Для того чтобы понять пейзажи о родной земле Валерия Шкарубо, не нужны ни специальные творческие знания, ни переводчики.