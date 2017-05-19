Во Дворце искусств награждены победители первой Национальной премии в области изобразительного искусства

19 Мая 2017 21:42

Теперь и у белорусского изобразительного искусства появилась собственная премия — национальная. Первая в стране церемония награждения состоялась сегодня в минском Дворце искусств. В творческой борьбе приняли участие профессиональные художники. По условиям конкурса, они предоставили работы, сделанные за последние 3 года. Победителей в различных видах, жанрах и техниках в 10 номинациях определило компетентное жюри. Имена достойных знает Нина Можейко.

Еще в августе прошлого года Минкульт сообщил: в Беларуси будет Национальная премия в области изобразительного искусства. Первая в стране. Теперь каждые 3 года деятели отечественного арт-пространства будут отмечаться государством. 3-летний срок - словно аванс - есть время на выдержку. Произведение также должно успеть.

Новость всколыхнула отечественное арт-пространство. За месяц в адрес Минкульта пришло более трех десятков заявок из всех регионов страны. Отборочная комиссия сократила список претендентов до 63. Конкуренция была открытой. Работы объединили в экспозицию во Дворце искусств. Разные виды, жанры и техники изобразительного искусства.

В жюри вошли настоящие эксперты своей сферы. Двум десяткам профессионалов пришлось оценивать коллег. Конкурировали художники всех степеней и регалий - в одних номинациях оказались и патриархи, и дебютанты. Кстати, дебют года по совпадению еще и обладатель приза симпатий зрителей.

Специально для премии разработаны награды, сделанные из стекла. На него нанесен логотип в национальном каноне. Орнаментальное дерево - как заглавное. То, что форма имеет смысл, аргументировал творческий тандем Тимашков - Пирогова. Их 3-метровая скульптурная композиция "Объятия" из кроваво-красного дерна стола примером белорусского ленд-арта.

Статуэтку получил художник, находящийся сегодня в пятерке лучших мастеров мира, которые работают в древней византийской технике эмальерного искусства. Это он занимался возрождением Евфросинниевского креста. Новатор нашего времени Сергей Белоглазый также получил награду. Отметили меценатов, которые поддерживают современное искусство. Оно так или иначе переживает ренессанс.