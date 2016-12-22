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Во Дворце детей и молодежи прошел ежегодный скаутский бал
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19 Декабря 2016 15:28

Во Дворце детей и молодежи прошел ежегодный скаутский бал

Вместо походных котелков и песен у костра строгие смокинги и красивые вечерние платья. Белорусские скауты окунулись в атмосферу красоты, грации и праздничного настроения на ежегодном скаутском балу, который прошел во  Дворце детей и молодежи. Светское мероприятие объединило около 200 человек из Беларуси, России и Украины. Открыли программу полонезом, после чего пары закружились в вальсе, финской польке и страстном танго. Завершился бал танцевальным флешмобом и дискотекой. Отметим, только в Минской области в скаутской организации  насчитывается около 700 человек.
 

 

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