Культура
17 Марта 2017 09:06
"Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное..."В Национальной библиотеке Беларуси прошла презентация одноименной книги. Неизвестные факты биографии песняра собрала на страницах издания дочь легендарного композитора в соавторстве с белорусским музыковедом. Презентацию сопровождала выставка личных вещей Мулявина. Афиши, нотные тетради, пластинки, костюмы и - впервые - переписка с первой женой, сохраненная в семейном архиве.
На встрече в память Владимира Мулявина собрались коллеги, друзья и близкие. Презентация книги в Национальной библиотеке не случайна. Один из 500 выпущенных экземпляров пополнил самое большое книгохранилище страны.
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