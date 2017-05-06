6 Мая 2017 15:15

Известный актер театра и кино Владимир Этуш празднует 95-летие. С юбилеем народного артиста СССР поздравил Президент Александр Лукашенко. Театром Владимир Этуш увлекся еще в школьные годы. На первом курсе Щукинского училища начал работать в театре имени Вахтангова, где и стал одним из ведущих актеров. В 1941 году Владимир Этуш ушел добровольцем на фронт.

Среди его боевых наград - орден Красной звезды. В кинематограф Этуш пришел, когда ему было уже 30 лет. Дебютировал в 53-м году в фильме "Адмирал Ушаков".

Но настоящий успех зрителей принесла актеру роль товарища Саахова в знаменитой комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Также выдающиеся роли в "Двенадцати стульях", Карабас-Барабас в "Приключениях Буратино", король Гастон в "Ослиной шкуре". Ну и, конечно, "Иван Васильевич меняет профессию". В 1984 году было присвоено звание народного артиста СССР.