Владимир Бортко презентовал свой новый фильм в Минске

1 Марта 2017 12:05

Российский режиссер, депутат Госдумы, актер и сценарист. Владимир Бортко дал премьеру в Минске. Он презентовал свой новый фильм "О любви" в одном из столичных кинотеатров. Владимир Бортко завоевал признание талантом точно переносить культовые произведения русских классиков на большой экран. Среди его работ - полнометражная картина "Тарас Бульба", сериалы "Бандитский Петербург" и "Идиот". А вот премьерная лента - это прочтение романа "Анна Каренина" Льва Толстого. Фильм повествует о том самом классическом любовном треугольнике, но только в современных реалиях.

Владимир Бортко, режиссер, народный артист России:

"Я очень надеюсь на то, что кино, которое я сейчас привез, будет интересно и вам, тем более что оно о женщинах. Россия женского рода и вся она держится на петельках крючочках и на женщинах. Вот если не будет крючочков, и петельки развяжутся, женщины перестанут быть тем, кто они есть, и Россия кончится, и вот я вас уверяю, Россия женского рода и держится она благодаря женщинам".

В широком прокате фильм "О любви" ожидают 23 марта.