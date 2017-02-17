Вид творчества - портретная кукла

19 Февраля 2017 09:04

Мир профессий в мире кукольном. Витебский мастер делает игрушки, которые "заняты" в разных сферах деятельности. Кукла-визажист, кукла-врач, кукла-кондитер. Причем все мягкие фигурки имеют сходство с конкретными людьми. Этот вид творчества так и называется – портретная кукла.

Рассказывает Ольга Масловская.

Куклы в доме Ольги Пржевальской, в том числе и самодельные, появились с рождением дочери Дианы. Первой из творческой мастерской вышла мягкая большая улитка. Такой же талисман, который приносит в дом счастье и богатство, захотели родственники и друзья. Посыпались заказы. Дизайнерскую линейку пополнили плюшевые ангелы, феи, интерьерные игрушки. Портретный дебют стал случайным.

Заведующая роддомом с малышами на руках, бард в свитере и с гитарой, милиционер одет с иголочки и по уставу. Портретные куклы не просто передают черты лица конкретного человека. Они иллюстрируют профессию или хобби.

Кукла-повар, кукла-бухгалтер и даже кукла-инкассатор. Каждая хранится у своего прототипа.

В тренде семейные ценности. Счастливые молодожены как будто сошли с праздничного фото. К слову, дизайнерские решения самых красивых свадебных платьев – от маленькой Дианы. Мастер прислушивается к советам дочери, ведь какими бы взрослыми ни были куклы, родом они из детства.